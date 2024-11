Kältetechnik und Klimaforschung bei der Kälte 3000 AG – Innovative Lösungen für Gewerbe, Industrie und Forschung: Massgeschneiderte Kälte- und Klimaanlagen für Effizienz und Nachhaltigkeit

Seit mehr als 35 Jahren steht die Kälte 3000 für Qualität und nachhaltige Lösungen in der Kälte- und Energietechnik. Mit Hauptsitz in Landquart und weiteren Standorten in Zürich, St. Gallen, der Surselva, dem Engadin und Liechtenstein bedient das Unternehmen Kundschaft aus Gewerbe, Industrie und Wissenschaft in der gesamten Region Graubünden, Ost- und Zentralschweiz. Der Name «Kälte» ist dabei Programm und die Leidenschaft für präzise und zuverlässige Lösungen, die den Ansprüchen unterschiedlichster Branchen gerecht werden.

Breite Angebotspalette

Das Angebot der Kälte 3000 ist breit gefächert und umfasst Beratung, Planung, Montage sowie Wartung und Service an 365 Tagen im Jahr. Die regionale Verankerung ist dabei zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Schnelle Reaktionszeiten und massgeschneiderte Lösungen sind essenziell, um den hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Effizienz gerecht zu werden, die insbesondere im Bereich der Kälte- und Energietechnik unabdingbar sind.

Ob Kühl- und Tiefkühlanlagen für die Gastronomie und Hotellerie, Klimasysteme für Büros und Serverräume oder spezielle Lösungen für die Lebensmittelproduktion und die Forschung – die Kälte 3000 bietet branchenspezifische Anlagen, die optimal auf die Bedürfnisse der Kundschaft abgestimmt sind. Der Fokus liegt auf energieeffizienten und umweltschonenden CO₂-Anlagen. Das Unternehmen legt hierbei grossen Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialien und auf eine umweltbewusste Herangehensweise, die auch die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben berücksichtigt.