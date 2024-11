Im modernen Alterszentrum Promulins in Samedan gehen Lebensqualität und Pflege Hand in Hand. Seit November 2024 ergänzt das Alterszentrum Du Lac in St. Moritz das Pflegeangebot im Oberengadin.

Hier haben Pflegefachkräfte und Quereinsteigende die Chance, ihr Potenzial in einer der schönsten Regionen der Schweiz zu entfalten.

In den modernen Alterszentren Promulins und Du Lac profitieren Fachkräfte und Quereinsteigende von attraktiven Arbeitsbedingungen, während ältere Menschen aus der Region die Möglichkeit erhalten, in vertrauter Umgebung würdevoll zu altern. Gabriela Busslinger, Leiterin beider Zentren, betont: «Unsere Teams schätzen die hohe Lebensqualität, die das malerische Oberengadin bietet, und unsere Bewohnenden geniessen den Komfort und die Sicherheit, in ihrer Heimat umsorgt zu werden.» Diese Einrichtungen bieten eine herausragende Pflege inmitten der schönen Bergwelt und fördern eine Gemeinschaft, die sich der Fürsorge und Lebensfreude widmet. Die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und die atemberaubende Natur machen die Alterszentren zu einem idealen Ort für Mitarbeitende und Bewohnende gleichermassen. Zu den Alterszentren Oberengadin Die Alterszentren Promulins Samedan und Du Lac St. Moritz sind öffentlich-rechtliche Alterszentren für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen aus dem Oberengadin und der weiteren Umgebung. Beide liegen in einer zentralen Lage mit Blick auf die atemberaubende Engadiner Berglandschaft und stehen als Wohnort Personen aller Konfessionen und Gemeinschaften offen. «In unseren Alterszentren können ältere Menschen aus der Umgebung würdevoll und bestens betreut altern. Fachkräfte sowie Berufseinsteigende aus Berg und Tal können hier ihre Karriere starten und die Kultur mitgestalten.» Gabriela Busslinger, Leiterin der Alterszentren Promulins in Samedan und Du Lac in St. Moritz

