Im Grand Resort Bad Ragaz streben täglich 800 Mitarbeitende nach Exzellenz

In Sachen Personalentwicklung setzt das Grand Resort Bad Ragaz auf massgeschneiderte Programme und fördert aktiv individuelle Weiterbildungen, um das Potenzial jedes Einzelnen zu entfalten. Das sorgt langfristig nicht nur für Erfolg, sondern auch für zufriedene Mitarbeitende. Ein Highlight der Weiterbildungsstrategie ist das Train-the-Trainer-Programm. Dieses Programm befähigt Mitarbeitende und Führungskräfte, erworbenes Wissen in ihren Teams weiterzugeben und damit das gesamte Unternehmen kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten. Die Schulungsinhalte werden so auf allen Ebenen verankert und schaffen eine Kultur des lebenslangen Lernens. Ein weiteres wesentliches Element der Personalentwicklung ist die Förderung und Bewusstmachung der Unternehmenswerte. Die sogenannten «Werte Ambassadors» spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Sie setzen sich aktiv dafür ein, dass die Werte nicht nur kommuniziert, sondern im Alltag gelebt werden. Dies stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und das gemeinsame Ziel, als Team exzellente Leistungen zu erbringen.

Mit der Academy of Hotel Excellence hat das Grand Resort Bad Ragaz zudem eine wirksame Institution für die Weiterbildung der Mitarbeitenden und Führungskräfte geschaffen. Die Academy arbeitet mit fünf namhaften Kooperationspartnern zusammen, um massgeschneiderte Seminare und Trainingsprogramme zu entwickeln. Daraus entstehen unternehmensübergreifend innovative und praxisnahe Weiterbildungsangebote.

Das Grand Resort Bad Ragaz blickt in die Zukunft

Lernende sind die Fachkräfte von morgen. Aus diesem Grund legt das Grand Resort Bad Ragaz grossen Wert auf die Förderung von jungen Talenten. Derzeit bildet das Resort als «TOP Ausbildungsbetrieb der Stufe 2» insgesamt 30 Lernende in zehn verschiedenen Lehrberufen aus. Dieses Zertifikat zeichnet branchenübergreifend Unternehmen aus, die sich besonders intensiv für die Ausbildung junger Menschen engagieren.

Auch darüber hinaus setzt sich das Unternehmen für die Zufriedenheit und Wertschätzung seiner Lernenden ein: So gehören zum Beispiel ein Lehrlingsausflug, ein Elternabend sowie eine Lehrlingsumfrage in jedem Jahr dazu. Insbesondere letzteres dient als Grundlage für Workshops, um die Ausbildung der Jugendlichen weiter verbessern zu können. Nach der Lehre ist das Grand Resort Bad Ragaz für die Mehrheit der Lernenden alles andere als die Endstation. Die Jugendlichen erhalten nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung die Möglichkeit, in eine Festanstellung überzugehen. In den letzten Jahren konnte das Resort zwischen 90 und 100 Prozent der Lernenden übernehmen.

Die vielfältigen Programme zur Personalentwicklung, die Förderung von jungen Talenten sowie die Academy of Hotel Excellence tragen massgeblich dazu bei, ein modernes, fortschrittliches und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. So bleibt das Resort nicht nur als Destination für Gäste attraktiv, sondern auch als erstklassiger Arbeitgeber, der die berufliche und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt.