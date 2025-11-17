Flumroc: Beherzt bei der Sache

Lokal verankert mit über 70 Jahren Erfahrung

Die Geschichte von Flumroc beginnt, als um das Jahr 1900 die Kalziumkarbidfabrik Spoerry gegründet wurde. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 1950, wurde im Keller der Fabrik deren erste Steinwolleproduktionsanlage in Betrieb genommen. Damit war der Grundstein für die heutige Flumroc AG gelegt.

Heute blickt Flumroc auf über 70 Jahre Erfahrung zurück und ist die einzige Schweizer Herstellerin von Steinwolle. Dabei nutzen wir Gestein aus Graubünden und aus dem nahen Ausland sowie recycelte Steinwolle aus Produktionsresten, Baustellen oder Rückbauten. Denn #beherzt ist, wenn es Zukunft hat. Seit dem Frühjahr 2024 ist bei uns der weltweit grösste Elektroschmelzofen für Steinwolle im Einsatz. Diesen betreiben wir mit erneuerbarer Energie aus Schweizer Wasserkraft und senken damit unseren CO2-Ausstoss bei der Steinschmelze um 80%.

Flumroc als Arbeitgeberin

Flumroc bietet eine berufliche Heimat, ein stabiles Arbeitsumfeld, das von Ehrlichkeit, Nähe und Respekt geprägt ist. Bei uns können unsere Mitarbeiter: innen mitgestalten und wachsen. Es ist uns wichtig, ein motivierendes Klima zu schaffen, das unsere Mitarbeiter:innen ermutigt, ihr Bestes zu geben und ihre Fähigkeiten und Talente weiterzuentwickeln. Deshalb fördert Flumroc die Entwicklung und das Engagement ihrer Mitarbeiter:innen durch berufsspezifische Weiterbildungen und Lehrgänge sowie mit Sprachkursen und internen Ausbildungen. Wir sind überzeugt, dass Mut, Teamgeist und Offenheit Schlüssel für eine stabile Zukunft und neue, erfolgsversprechende Ideen sind. So leben wir tagtäglich eine Du-Kultur auf Augenhöhe, flache Hierarchien und schaffen eine familiäre, arbeitsfördernde Atmosphäre, in der alle #beherzt bei der Sache sind.

#beherzt ist, wenn alle mit anpacken. Werde Teil von Team #beherzt!

Wie unser Daniel sagen würde: «Kannst Du anpacken? Dann komm zu Flumroc!» Wir bei Flumroc sind immer auf der Suche nach tatkräftigen Menschen, die mit anpacken und etwas bewirken möchten. Ob als Mitarbeiter:in in der Produktion, als technische Fachperson, als Mitarbeiter:in in Verwaltung, Logistik, Einkauf, Vertrieb oder Kundendienst, als Konstrukteur:in oder als Polymechaniker: in – wir suchen genau Dich! Auch Quereinsteiger mit Begeisterung für Technik, Nachhaltigkeit und regionale Produktion sind bei uns herzlich willkommen.

Schau Dir hier unsere offenen Stellen an oder sende uns eine spontane Bewerbung.