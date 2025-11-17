EWD Davos: Zuverlässig und innovativ

CO2-Ausstoss, Klimaerwärmung, Energiewende, Nachhaltigkeit: Das sind nur vier Stichworte zu einer Entwicklung, welche die Welt in den nächsten Jahren bewegen und beschäftigen wird. Mit der Energiestrategie 2050, aber auch mit dem Ja zum Stromgesetz im Juni 2024 sind die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Energieversorgung gesetzt.

Taten, nicht nur Worte

Die EWD AG nimmt die komplexen Herausforderungen an und setzt sich als lokaler Energieversorger im Strom- und Wärmebereich für ein klimaneutrales Davos mit den dazu nötigen Massnahmen ein. «Wir bekennen uns zu den erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich und investieren laufend in den Erhalt der Wasserkraftwerke Glaris und Frauenkirch sowie in den Ausbau von klimafreundlichen Wärmeverbunden», sagt Andy Kollegger, der Vorsitzende der EWD-Geschäftsleitung. Die beiden Kraftwerke produzieren jährlich zusammen mit dem 15-prozentigen Anteil an der Albula-Landwasser- Kraftwerke-AG rund 80 GWh nachhaltige Energie. Damit wird heute während des ganzen Jahres die Grundversorgung in Davos zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom aus einheimischer Wasserkraft abgedeckt. Mit den drei Wärmeverbunden werden in Davos mit erneuerbarer Wärme rund 1780 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Die Realisierung weiterer Wärmeverbunde ist in vollem Gang. Zusammen mit drei weiteren Partnern wurde zudem das alpine Solarprojekt «Parsenn Solar» entwickelt. Es würde dereinst Strom für 3000 Haushalte liefern. Dieses Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft eröffnet der EWD AG neue Chancen, sich im Markt zu positionieren und zu behaupten.

Innovative Lösungen der EWD AG

Mit innovativen Produkten und durchdachten Dienstleistungen aus einer Hand punktet die EWD AG bei Kundinnen und Kunden mit einer breiten und überzeugenden Angebotspalette, um stets smarte Lösungen für alle Energieherausforderungen zu ermöglichen. «Dank breiter Fachkompetenz in Planung, Projektierung und Realisierung können wir für unsere Kunden massgeschneiderte, nachhaltige Projekte finanzieren, umsetzen und betreiben», führt Kollegger aus. Für die Herausforderungen der Energiezukunft in der Tourismusregion wird das komplexe Davoser Stromnetz von Nieder- bis Hochspannung durch die Ingenieure und Netzelektriker laufend optimiert, ausgebaut und erneuert. Zusätzlich sind ganzheitliche Energiekonzepte von Haushalt- und Gewerbekunden gefragt. Die Solar- und Elektroexperten der EWD AG unterstützen auch bei der Wahl der richtigen Speicher- und Ladelösung – ob bei einer Anlage im Einfamilienhaus, für eine Stockwerkeigentümerschaft oder am Arbeitsplatz. Auch für andere Energieversorger oder Gemeinden sind die erfahrenen Spezialisten der EWD AG tätig und unterstützen mit Dienstleistungen unter anderem in der Energiebeschaffung oder der Verrechnung von Strom und Wasser.

Interessanter Energiebereich – attraktive Jobs an einem Ort, wo andere Ferien machen

Damit die Versorgungssicherheit und die umfassenden Dienstleistungen von der Planung bis zur Realisierung und zum Unterhalt der verschiedensten Anlagen termin- und fachgerecht ausgeführt werden, braucht es motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Der Erfolg der EWD AG ist nur dank den rund 60 Mitarbeitenden möglich, die ihre Energie tagtäglich zum Wohle unserer Kunden einsetzen », betont Kollegger, und ergänzt, der Energiebereich biete enorm spannende Jobs und hervorragende Karriereperspektiven. Die EWD AG hat ihren Standort in der Tourismus-Region Davos und damit in der höchstgelegenen Stadt Europas, mit erstklassigen Freizeit-Möglichkeiten im Sommer wie im Winter. Das Unternehmen legt deshalb grossen Wert auf kontinuierliche Aus- und Weiterbildung, damit die Mitarbeitenden stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und sich auch persönlich weiterentwickeln können – und so gleichermassen gefördert und gefordert werden. Ob Elektro-/HLKS-Ingenieure/ in und -Techniker/in, Netzelektriker/in, Kauffrau/ Kaufmann oder Elektro-Installateur/in: die EWD AG freut sich immer über motivierte und energiegeladene Menschen, die in einem familiären und teamorientierten Umfeld arbeiten möchten – und damit beitragen, die Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Nachwuchsförderung

Mit einer fundierten Lehre als Mediamatiker/in, Elektroinstallateur/in, Netzelektriker/in oder kaufmännische/ r Angestellte/r bei der EWD AG legen junge motivierte Berufsleute einen soliden Grundstein für ihre berufliche Zukunft und profitieren von attraktiven Benefits. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, Schnuppertage zu absolvieren, um ihren Traumberuf näher kennenzulernen.