Die Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG in Grabs, mit Tochtergesellschaft GHT Engineering AG in Landquart, ist ein erfolgreicher Gesamtanbieter von Gebäude- und Energietechnik.

Mitarbeitende schätzen die vielseitigen Aufgaben mit Eigenverantwortung, die spannenden, in der Schweiz nicht alltäglichen Projekte, die offene Kommunikation, die Entwicklungsmöglichkeiten und die fairen, in vielen Belangen überdurchschnittlichen Arbeitsbedingungen. Das unternehmerische und innovative Denken und Handeln aller Mitarbeitenden wird aktiv gefördert, was sich auch in den kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien zeigt. Einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, ist eines der Unternehmensziele.

Wir legen Wert auf eine familiäre Atmosphäre und spannende Weiterentwicklungs-

möglichkeiten für unsere Mitarbeitenden. Georges Mark, Leiter HR

Fähige und leistungswillige Menschen fördert Lippuner mit aktiver Unterstützung in der Aus- und Weiterbildung und attraktiven, internen Entwicklungsmöglichkeiten. Das Unternehmen baut auf eine gegenseitige, langfristige und fair gestaltete Zusammenarbeit – Nachhaltigkeit ist bei Lippuner auch in der Beziehung zu den Mitarbeitenden wichtig. Im Bereich Energie gilt dies natürlich auch und so wird am Hauptsitz in Grabs fast 90% des Energiebedarfs mit der eigenen Solaranlage produziert.

Seine soziale Verantwortung gegenüber allen relevanten Anspruchsgruppen nimmt die Lippuner EMT AG aktiv wahr. Als Familienunternehmen in 3. Generation liegt den Eigentümern und der Führungscrew das Wohlergehen der Mitarbeitenden am Herzen.