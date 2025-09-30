Die fünf raffiniertesten Dekorartikel für ein schönes Zuhause
Sie bringen das gewisse Etwas in dein Zuhause: Fünf Dekorartikel, die Blicke auf sich ziehen und erst noch praktisch sind.
Dekoartikel sind die heimlichen Stars jeder Einrichtung – vor allem, wenn sie dir an kalten Winterabenden von innen wie von aussen Wärme schenken. Entdecke dekorative Artikel, die viel mehr sind als reiner Schnickschnack.
Plaids: die schmucken Begleiter für den Alltag
Eine gute Tagesdecke – auch Plaid genannt – umfängt dich wie eine wohltuende Umarmung. Egal, ob beim Fernsehen auf dem Sofa, beim Lesen in deinen Lieblingssessel oder vor dem knisternden Cheminée in der Ferienwohnung: Mit ihrer Weichheit und Flauschigkeit garantieren dir Tagesdecken von Robert Ruoss kuschlige Stunden in deinem festen oder temporären Zuhause. Erhältlich in einer ganzen Bandbreite an Farben, eignen sie sich als Zudecke oder als Bettüberwurf – so sieht dein Bett mit nur einem Griff gemacht und wohnlich aus.
Zier- und Dekokissen: Im Handumdrehen mehr Wohnqualität
Zier- und Dekokissen machen dein Heim wohnlicher – aber nicht nur! Sie sind auch praktische Helfer, die deine Couch oder dein Bett noch bequemer machen. Ein kompaktes Kissen im Kreuz lässt dich beim Lesen oder Fernsehen noch mehr entspannen. Oder es sorgt für zusätzlichen Komfort in einer gemütlichen Runde mit Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern. Bei Robert Ruoss gibt es eine grosse Auswahl an Zierkissen in allen Farben und Stilen. So gewinnen deine Räume im Handumdrehen an Wohnqualität.
Badeteppich: vom Badezimmer zur Wohlfühloase
Sie verwandeln dein Badezimmer in eine Wohlfühloase: Die anschmiegsamen Badeteppiche von Robert Ruoss. Sie haben eine zarte Oberfläche, die deinen strapazierten Füssen schmeichelt und sie warmhalten – vor allem nach dem Baden oder Duschen. Gefertigt aus reinster Baumwolle, sind sie auch handgetuftet erhältlich. Ein flauschiger Traum für deine Füsse und eine wunderbare Ergänzung zum Frottiersortiment von Robert Russ.
Tischläufer Loft mit Fleckschutz von Sander
Welche Wäsche sollte schmutzresistenter sein als die Tischwäsche? Die Tischläufer Loft mit Fleckschutz von Sander sind bei 60 Grad waschbar, ausserdem nahezu bügelfrei und haben erst noch einen integrierten Fleckschutz. Die raffinierte Beschichtung lässt Flüssigkeiten einfach abperlen: Mit einem Küchenpapier aufgetupft, sind Flecke in Sekundenschnelle weg – noch bevor sie entstehen konnten. Beim Design macht man dabei keine Abstriche: Hochwertige Polyesterstapelgarne und eine spezielle Bicolorfärbung erzeugen eine edle Melangeoptik – ausserdem sind sie in den buntesten Farben erhältlich.
Bettwäsche des Labels Tamara-R: Flauschig-weich und wahrlich einzigartig
Seit drei Jahrzehnten bietet Robert Ruoss AG eine exklusive Bettwäsche-Kollektion unter der Hausmarke Tamara-R an. Ob die schlichte und zeitlose «be cosy»-Linie oder die trendigen, saisonalen Designs – alle Stoffe werden nach höchsten Qualitätskriterien bedruckt und verarbeitet. Im hauseigenen Bettwäsche-Nähatelier in Schübelbach wird jede Garnitur anschliessend mit grosser Sorgfalt und viel Liebe für dich zugeschnitten und konfektioniert.