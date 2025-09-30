Die fünf raffiniertesten Dekorartikel für ein schönes Zuhause

Dekoartikel sind die heimlichen Stars jeder Einrichtung – vor allem, wenn sie dir an kalten Winterabenden von innen wie von aussen Wärme schenken. Entdecke dekorative Artikel, die viel mehr sind als reiner Schnickschnack.

Plaids: die schmucken Begleiter für den Alltag

Eine gute Tagesdecke – auch Plaid genannt – umfängt dich wie eine wohltuende Umarmung. Egal, ob beim Fernsehen auf dem Sofa, beim Lesen in deinen Lieblingssessel oder vor dem knisternden Cheminée in der Ferienwohnung: Mit ihrer Weichheit und Flauschigkeit garantieren dir Tagesdecken von Robert Ruoss kuschlige Stunden in deinem festen oder temporären Zuhause. Erhältlich in einer ganzen Bandbreite an Farben, eignen sie sich als Zudecke oder als Bettüberwurf – so sieht dein Bett mit nur einem Griff gemacht und wohnlich aus.