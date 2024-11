Arbeit mit Purpose

Seit Clark Hamilton in den 40er-Jahren in seiner Garage im Kalifornischen Whittier die Mikroliterspritze erfand, treibt Hamilton die Vision an, das Leben der Menschen zu verbessern. «We drive Innovation to improve people’s lives» ist unsere stetige Motivation. Unser Erfindergeist hält bis heute an. Unsere Standorte Bonaduz und Ems sind die grössten Hamilton-Standorte weltweit. Inmitten der Bündner Bergwelt tüfteln wir immer weiter an neuen Errungenschaften, die die Life-Science-Branche weiterbringt und am Ende Forschern und Patienten weltweit helfen, ein besseres Leben zu ermöglichen. Ob Beatmungsgeräte, Pipettierroboter, Proben-Lagersysteme, oder Messinstrumente für Biopharmaprozesse: Wir sind Weltmarktführer und Innovationstreiber in verschiedenen Bereichen. Möglich ist dies nur mit den richtigen Leuten. Wir bieten dafür ein Umfeld, das Innovation fördert und unsere klare Vision, die uns motiviert, immer weiter zu tüfteln.

Wir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen und die Hamilton und sich selbst weiterentwickeln möchten.