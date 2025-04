5 Materialtipps für naturnahes Schlafen

Die Natur ist ein Wunderwerk – und sie hat uns mit allem ausgestattet, was wir benötigen. Aber nicht alles aus der Natur unterstützt regenerativen Schlaf, es muss schon das Richtige sein! So haben Tierhaare oder Pflanzenfasern geniale Eigenschaften, die wir uns auch für Betttextilien zu Nutze machen können. Es sind Eigenschaften, die man mit synthetisch hergestellten Produkten niemals imitieren könnte. Wir stellen fünf Ausnahmetalente der Natur vor.

Nice to know: Wolle kann sich an der frischen Luft selbst reinigen. Aus diesem Grund solltest du Decken und Auflagen aus reiner Schafschurwolle gut auslüften, nur sanft ausschütteln und nicht waschen. So reinigt sie sich auch von Hautschuppen der Nahrung von Milben. Vermeide Sonneneinstrahlung, damit die Wolle nicht spröde wird.