Upcycling im Buchladen
Das Hauptgeschäft von Schuler Bücher ist neu in der Fussgängerzone. Das Lokal besticht durch seine geschmackvolle Einrichtung. Ein bisschen Kreativität reicht dafür meist schon aus. Wir stellen fünf Einrichtungsobjekte vor, die durch Upcycling ein zweites Leben erhielten.
Ein runder Holztisch strahlt immer Gemütlichkeit aus – ob in einer Küche, einem Aufenthaltsraum oder einem Buchladen! Ein absoluter Blickfang ist die Lampe darüber, die schön gestalteten Kochbücher kunstvoll in Szene setzt: Die «Zettel’z»-Leute von Ingo Maurer ist ein Klassiker der Designkunst: Der Körper besteht aus Edelstahl, an den Enden der Arme sind kleine Klemmen angebracht: Daran steckt eine Vielzahl A5-Zettel aus japanischem Papier. Einige waren schon vorbedruckt, andere hat das Schuler-Team selbst mit weisen Sprüchen, kleinen Zeichnungen etc. verziert. Die einzigartige Lampe hat schon an der Grabenstrasse für schöne Lichteffekte gesorgt und hängt nun auch am neuen Ort an der Bahnhofstrasse, mitten in Churs belebter Fussgängerzone.
Schaufenstergestelle
Die Gestelle aus dem ehemals «kleinen» Schuler Buchladen in der Bahnhofsunterführung werden an der Bahnhofstrasse weiterverwertet und passen wie angegossen an den neuen Standort. Wenn es draussen langsam trüb und nass wird, sorgen schönes Licht, Fensterschmuck und helle Möbel bei Schuler für eine gemütliche Atmosphäre.
Bartresen im Eventraum
Dieser geschwungene Bartresen hat im Eventraum im Untergeschoss ein zweites Leben geschenkt bekommen. Wer genau hinschaut, erkennt darin den ausgemusterten Verkaufstresen wieder, der schon in der Gäuggelistrasse bis 2008 und zuletzt in der Grabenstrasse im Einsatz war. Er hätte sicher einiges zu erzählen, hat er doch unzählige Buchempfehlungen und Passantengeschichten mitgehört. Nun wartet er im Eventraum geduldig auf durstiges Event-Publikum – und auf noch mehr Geschichten!
Sofa-Ecke mit Hingucker-Wand
In einer Buchhandlung möchte man länger verweilen und in Ruhe eine Auswahl treffen. Die Akzentwand ist ein absoluter Hingucker mit einem praktischen Nutzen: Davor lädt ein Sofa bequem zum Sitzen ein. So lässt es sich etwas abgeschirmt entscheiden. Die Bilderrahmen mit den verschiedenen Formaten und Strukturen hat das Schuler-Team im Brockenhaus gekauft. Die Wand selbst hat der Maler zu diesem schönen Blau umgespritzt, das zum Träumen einlädt.
Ehemalige Büchertische werden zur Bühne
Mit nur wenigen Kniffen und gut erhaltenem, gebrauchtem Material aus dem alten Geschäft an der Grabenstrasse hat der Bodenleger die ehemaligen Büchertische aus der Weltbildbuchhandlung zu zwei Podesten umfunktioniert. Diese dienen nun dem gesprochenen Wort und seinen Vertretern im Rahmen von Bücherevents als Bühne. Auch das Bücherregal auf der rechten Seite ist ein ehemaliges Verkaufsregal der Weltbildbuchhandlung, das der Maler umgespritzt hat. Hier dient es nun im Hintergrund als schmucke Dekoration. Das Wandtattoo «We hear your story» zieht alle Blicke auf sich – die Idee stammte von Geschäftsleiterin Martina Tonidandel, realisiert hat es der Maler.