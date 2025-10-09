Upcycling im Buchladen

Ein runder Holztisch strahlt immer Gemütlichkeit aus – ob in einer Küche, einem Aufenthaltsraum oder einem Buchladen! Ein absoluter Blickfang ist die Lampe darüber, die schön gestalteten Kochbücher kunstvoll in Szene setzt: Die «Zettel’z»-Leute von Ingo Maurer ist ein Klassiker der Designkunst: Der Körper besteht aus Edelstahl, an den Enden der Arme sind kleine Klemmen angebracht: Daran steckt eine Vielzahl A5-Zettel aus japanischem Papier. Einige waren schon vorbedruckt, andere hat das Schuler-Team selbst mit weisen Sprüchen, kleinen Zeichnungen etc. verziert. Die einzigartige Lampe hat schon an der Grabenstrasse für schöne Lichteffekte gesorgt und hängt nun auch am neuen Ort an der Bahnhofstrasse, mitten in Churs belebter Fussgängerzone.