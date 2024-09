So setzt du Vorhänge als Designelement ein

Vorhänge nach Mass

Vorhänge nach Mass bieten die Möglichkeit, genau das Design zu kreieren, das perfekt in dein Zuhause passt. Ob als Sicht- oder Sonnenschutz, Isolation, zur Verbesserung der Raumakustik, als dekoratives Element oder einfach nur, um den Raum etwas wohnlicher zu machen: Du kannst Stoffe, Farben, Muster und Längen individuell auswählen, sodass der Vorhang genau auf deine Fenster und den Rest der Einrichtung abgestimmt ist. Jedes Fenster hat das eigene Mass und für ebendieses Mass gibt es die passenden Vorhänge. Dabei sind die individuelle Anpassung, exakte Passform und hochwertige Verarbeitung der grösste Vorteil, den diese Art der Vorhänge mit sich bringt.

Bei Vorhängen nach Mass ist es wichtig, dass die Vorhänge auch wirklich individuell und passend an deine Fenster konfektioniert werden. Eine Heimberatung kann dabei helfen!

Plissees

Einfach ausgedrückt sind Plissees gefaltete Stoffe, die sich flexibel am Fenster positionieren lassen. Ob von oben nach unten, unten nach oben oder einfach mittendrin: Plissees bieten dir maximale Flexibilität bei der Lichtregulierung und sind besonders platzsparend. Durch ihre klare, reduzierte Optik wirken sie modern und elegant. Plissees kommen in einer grossen Vielfalt an Farben und Mustern daher und eignen sich besonders für kleine Räume wie zum Beispiel die Küche oder das Bad, sowie Räume mit viel Fensterfläche – einfach gesagt: überall dort, wo kein Stoff gewünscht ist.

Übrigens: Plissees können sich mit individuellen Bildern bedrucken lassen. So wird aus einem Fenster ganz schnell ein Bild.