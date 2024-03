So bewahrt man Gemüse, Früchte und Beeren richtig auf

Sie sind nicht nur köstliche Bestandteile unserer Mahlzeiten, sondern leider auch anfällig für Verderb – vor allem dann, wenn sie nicht ordnungsgemäss gelagert werden: Gemüse, Früchte und Beeren. Wer nicht weiss wie man diese Zutaten optimal aufbewahren kann, verschwendet einen Grossteil der Lebensmittel und hat längerfristig ein ziemliches Loch im Portemonnaie. Damit soll aber ab jetzt Schluss sein!

Kühle Tricks für knackiges Gemüse

Die meisten Gemüsesorten bevorzugen eine kühle und trockene Umgebung. Bewahre diese im Gemüsefach deines Kühlschranks oder an einem anderen kühlen, gut belüfteten Ort in deiner Küche auf. Das ist wichtig, denn wenn die Luftzirkulation behindert wird, kann das zu Schimmelbildung auf deinem Gemüse führen. Deswegen solltest du das Gemüse auch nicht eng verpacken oder in Plastiktüten verschliessen. Blattgemüse und solches, das austrocknen kann, kannst du in einer Tupperdose länger frisch halten. Um Karotten und Sellerie frisch zu halten, kannst du sie in feuchten Tüchern einwickeln und dann ins Gemüsefach legen. Pilze hingegen sollten im Kühlschrank in Papiertüten oder auf einem Papiertuch aufbewahrt werden.