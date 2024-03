Oh Mietkaution lass nach! Worauf Vermieter bei der Wohnungsübergabe achten sollten

Die Mietkaution

Eine Mietkaution bietet Sicherheit für Vermieter bei finanziellen Schäden durch die Mietpartei. Mittlerweile ist eine solche Kaution zum Standard in den meisten Mietverträgen geworden. Sollten bei der Wohnungsübergabe Schadensfälle festgestellt werden (Achtung: Normale Gebrauchsspuren gehören nicht dazu!) kann und sollen die entstandenen Kosten aus der Mietkaution bezahlt werden. Am Ende des Mietverhältnisses erhält die Mieterin oder der Mieter lediglich den Betrag aus der Mietkaution, der nach allen Abzügen noch übrig bleibt. Diese Kosten sollten in der Schlussrechnung aufgeführt und dokumentiert sein.

