Natürlicher Schlafkomfort für höchste Ansprüche

#2 – Eine Investition fürs Leben

Was ein Hüsler Nest zusätzlich noch auszeichnet, ist die besondere Möglichkeit, die einzelnen Bestandteile des Bettes auszutauschen. Das ist wichtig, denn naturbelassene Materialien wie Schafschurwolle oder auch das Naturlatex können nach längerer Zeit gewisse Eigenschaften verlieren: So kann die selbstreinigende Eigenschaft von Schafschurwolle nachlassen oder das Naturlatex im Liforma-Federelement kann aufgrund von UV-Strahlen an Elastizität einbüssen. Deswegen ist unter anderem das Liforma-Federelement so konzipiert, dass einzelne Elemente – wie zum Beispiel die erwähnten Naturlatex-Streifen – problemlos und unkompliziert ausgetauscht werden können. Diese Austauschbarkeit ermöglicht es, die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Bettes zu verlängern und sicherzustellen, dass das Hüsler Nest weiterhin die bestmögliche Unterstützung und Komfort bietet.

#3 –Ultimativer Komfort für individuelle Ansprüche

Das Liforma-Federelement von Hüsler Nest ist nicht nur ein Meisterwerk der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit, sondern auch ein Höhepunkt der Ergonomie und des Komforts. Ein gutes Bett sollte sich nämlich an die Schläferin oder den Schläfer anpassen können – mitsamt ihrer individuellen Grösse, Gewicht oder Anatomie. Dank der einzigartigen Konstruktion des Liforma-Federelements passt es sich perfekt an die Konturen des Körpers an und gewährleistet die optimale Entlastung und Unterstützung der Wirbelsäule. Die Naturlatex-Streifen reagieren dynamisch auf jede Bewegung, bieten aber gleichzeitig dennoch eine stabile Grundlage für gesunden Schlaf. Für nur noch mehr Anpassungsfähigkeit lassen sich einzelne Trimellen entfernen oder austauschen.