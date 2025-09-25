Fahrradmechaniker/in werden? Steig auf!

Grund #1: Kein Tag gleicht dem anderen

Als Fahrradmechaniker/in EFZ bist du Spezialistin oder Spezialist für alles rund ums Velo. Du montierst neue Velos, führst Servicearbeiten aus und reparierst defekte Teile. Bremsen einstellen, Schaltungen justieren, Reifen flicken oder Elektronik prüfen – kein Tag gleicht dem anderen. Der Kundenkontakt gehört ebenfalls dazu: Du berätst Velo-Begeisterte, erklärst Reparaturen und gibst Tipps für die richtige Pflege. Was den Beruf seit diesem Jahr unter anderem noch attraktiver macht: Das Schweissen nicht mehr Teil der Grundausbildung, da es in Zeiten von Carbon- und Aluminiumrahmen fast keine Bedeutung mehr hat. Stattdessen wird nun der Fokus in der Berufsschule stärker auf den Verkauf und die dazugehörige Beratung gelegt.

Grund #2: Ein sanfter Einstieg ist möglich

Wer gern schraubt und ein Flair zum Tüfteln hat, ist in einer Velowerkstatt sicher gut aufgehoben. Das Technisch-Theoretische gehört jedoch auch zum Beruf. Besonders wichtig sind die Fächer Mathematik und Physik. Marcel Leupi ermutigt die Jugendlichen, sich von diesen Fächern nicht abschrecken zu lassen. «Wie sich jemand mit der Kundschaft gibt oder in der Werkstatt die Dinge in die Hände nimmt, ist für mich mindestens genauso wichtig wie die Schulnoten», so der Geschäftsinhaber. Für schwächere Schülerinnen und Schüler ist die zweijährige Ausbildung zum Zweirad-Assistenten oder -assistentin EBA eine prima Alternative. Wenn du in dieser Zeit Lust bekommen hast auf mehr, hängst du nach dem Abschluss die verkürzte Ausbildung zum Fahrradmechaniker/in EFZ an.

Grund #3: Ein Beruf im Herzen der Nachhaltigkeit

Velos spielen eine immer wichtigere Rolle in umweltfreundlicher Mobilität. Für dich bedeutet das: Du arbeitest in einem Beruf mit Zukunft und bist Teil dieses Wandels. Auf dich wartet eine aktive Community, die die gleichen Interessen hat und mit der dich austauschen kannst. So steckst du andere Menschen mit deiner Leidenschaft für Bewegung, Technik und Outdoor an – und es kommt viel zurück. Neben handwerklichem Geschick, technischem Interesse und Freude am Kontakt mit Menschen ist auch Ausdauer und körperliche Fitness von Bedeutung: Ein Velo ist schnell mal schwerer, als es aussieht.

Grund #4: Das Persönliche hat Platz