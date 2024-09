Die richtige Matratze kann Leben verändern

Die wichtigsten Matratzentypen im Überblick

Bevor du eine Matratze kaufst, solltest du die verschiedenen Matratzentypen und ihre Eigenschaften kennen. Hier sind die gängigsten Modelle:

Aber auch hier gilt: Die Matratze ist erst dann perfekt, wenn sie auf die liegende Person individuell abgestimmt ist. Jede und jeder hat andere Bedürfnisse und Anforderungen – da gibt es kein Universalrezept.

Federkernmatratzen

Federkernmatratzen sind Klassiker unter den Matratzen und bestehen aus einem Kern mit einzeln eingepackten Stahlfedern. Sie bieten eine gute Unterstützung, in der sekundären Ebene eine gute Anpassung und sind besonders für Menschen geeignet, die gerne etwas fester liegen. Die Luftzirkulation in diesen Matratzen ist beispielhaft, was sie in Verbindung mit einer atmungsaktiven Oberschicht und Bezug zu einer guten Wahl für Menschen macht, die nachts stark schwitzen.

Kaltschaummatratzen

Kaltschaummatratzen bestehen aus aufgeschäumtem Kunststoff, der hervorragend an die Körperkonturen anpassen kann. Eine gute Kaltschaummatratze stützt den Körper besonders gut, wobei sie – mit einer passenden Zonierung – bei Personen mit Rückenschmerzen helfen kann.

Latexmatratzen

Latexmatratzen bestehen aus natürlichem oder synthetischem Latex und bieten eine gute Balance zwischen Komfort und Unterstützung. Sie sind elastisch, atmungsaktiv und haben antiseptische Eigenschaften. Typisch für eine Latexmatratze ist ein dynamisches/sprunghaftes Liegegefühl.

Visco-Matratzen (Memory-Schaum)

Visco-Matratzen bestehen aus einem speziellen Schaumstoff, der sich perfekt an die Körperform anpasst. Diese Matratzen bieten eine sehr hohe Punktelastizität/Anpassung und sind gut bei drucksensiblen Schläferinnen und Schläfer. Typisch für eine Visco-Matratze ist ein träges und stabilisierendes Liegegefühl.

Wassermatratzen

Das Schlafen auf einem Wasserbett ist ein Erlebnis. Wenn die Wassermenge in einem guten Wasserbett optimal auf die Person abgestimmt ist, ist es eines der besten Bettsysteme was die Anpassung und Lagerung angeht. Der Wasserinhalt passt sich individuell an den Körper an und bietet eine gleichmässige Druckverteilung, was besonders für Menschen mit Gelenk- oder Rückenschmerzen hilfreich sein kann. Zudem kann die Temperatur des Wassers reguliert werden, um ein angenehmes Schlafklima zu schaffen.