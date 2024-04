Die coolsten Pools, die man gesehen haben muss

Der Outdoor-Pool beim Euphoria Retreat in Mystras zeichnet sich nicht nur durch seine idyllische Lage aus, sondern auch durch seine einzigartige Gestaltung. Das Schwimmbecken ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die umgebende Natur einfügt und verfügt zusätzlich über eine besondere akustische Eigenschaft: Unter der Oberfläche können die Schwimmerinnen und Schwimmer das sanfte Rauschen von Delphin-Geräuschen hören, was eine zusätzliche Dimension der Entspannung und des Wohlbefindens schafft.

Man kann spezielle Unterwasserlautsprecher installieren lassen, die unter der Wasseroberfläche funktionieren und den Klang gleichmässig im gesamten Pool verteilen.

Ein einzigartiger Pool muss nicht nur in luxuriösen Hotels und exotischen Orten vorzufinden sein: Das Eigenheim bietet sich ebenfalls an! Auch wenn es vielleicht kein Sky Pool wie in England oder ein Y-40 The Deep Joy sein wird – für jede und jeden findet sich das perfekte Schwimmbad.