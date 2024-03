Das sind die besten Familienaktivitäten im Sommer

Wandern mit Wow-Effekt dank Erlebniswegen

Mit einer entspannten Wanderung in einer malerischen Umgebung liegt man nie falsch! Idyllische Landschaften bieten nicht nur eine atemberaubende Aussicht, sondern auch die Möglichkeit, die Natur gemeinsam mit einem Picknick in vollen Zügen zu geniessen. Für die Kleinen bringen Erlebniswege eine gern gesehene Abwechslung zum Wanderausflug mit und amüsieren mit einer Vielzahl an Aktivitäten.