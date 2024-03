Auf dem Weg zum eigenen Urban Jungle

#2 – Wurzeln schlagen lassen

Ohne Wurzeln kann sich dein Steckling nicht in der Erde festklammern (es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel Sukkulenten – diese kannst du direkt in die Erde stecken). Deswegen stellst du ihn für etwa zwei Wochen an einen hellen Ort in ein Wasserglas. Das Wasser solltest du währenddessen regelmässig wechseln.

Und nun warten wir und achten darauf, dass der Steckling genug Sonnenlicht abbekommt.