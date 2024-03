7 faszinierende Fakten rund um das Thema Schlaf

Die Art und Weise, wie wir schlafen, kann verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper haben. So kann zum Beispiel das Schlafen auf dem Rücken Schnarchen begünstigen, während das Schlafen auf der Seite die Atmung verbessern kann. Die beste Schlafposition variiert je nach den individuellen Bedürfnissen und kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Jedoch bevorzugen Experten das Schlafen auf der Seite, da diese Position die Wirbelsäule in einer neutralen Ausrichtung hält und den Druck auf die Gelenke verringert. Rund 54 Prozent der Erwachsenen teilen diese Meinung und schlafen am liebsten auf der Seite.

4. Im Hotel übernachten führt tatsächlich zu einem entspannteren Morgen

Ein neues Bett, ein anderes Klima und natürlich auch das Urlaubsgefühl bei einer Übernachtung in einem Hotel führt dazu, dass man nicht so vertraut mit der Umgebung ist, wie zu Hause. Das kann dazu führen, dass wir uns im Schlaf häufiger bewegen, um uns anzupassen und wohler zu fühlen. Unsere Muskeln verharren wegen dieser Bewegung nicht so sehr in einer Position und verkrampfen weniger. Deswegen haben wir am Morgen das Gefühl, eine überaus erholsame Nacht hinter uns zu haben.

5. Pro Nacht können wir bis zu 1,5 Liter Schweiss produzieren

Jeder Mensch schwitzt, denn das gehört zur natürlichen Wärmeregulation des Körpers. Es ist ganz normal, pro Nacht bis zu 1,5 Litern Schweiss zu produzieren – das wird meist gar nicht bemerkt! Die Raumtemperatur spielt aber eine wichtige Rolle für unsere Schweissproduktion und somit auch für einen guten Schlaf. Um das Einschlafen und den Schlaf zu unterstützen ist ein kühler, aber nicht zu kalter, Raum ideal: Die optimale Temperatur liegt in der Regel zwischen 18 und 21 Grad. Wenn es zu warm ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir schwitzen, um unseren Körper abzukühlen und das kann zu gestörtem Schlaf führen.

Darüber hinaus kann die Wahl der Schlafkleidung aber auch der Bettwäsche einen Einfluss auf das Schwitzen haben: Leichte, atmungsaktive Materialien wie Baumwolle können dazu beitragen, überschüssige Feuchtigkeit von der Haut abzuleiten.