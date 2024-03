5 Gründe, weshalb Möbel nach Mass in dein Zuhause gehören

In einer Welt, die von Massenproduktion und Einheitsdesign geprägt ist, sehnen sich immer mehr Menschen nach Individualität und Qualität in ihren Wohnräumen. Hier kommen massgeschneiderte Möbel ins Spiel. Im Folgenden findest du fünf Gründe, weshalb Möbel nach Mass vom Naturbett-Center Jona in dein Zuhause gehören.

#1 – Natürliche Materialien

Anders als bei Massenware werden hier keine Spanplatten, sondern einheimisches Massivholz verwendet. In der Schweiz gibt es eine Fülle an heimischen Hölzern, die sich dafür eignen, darunter die Arve, den Nussbaum, die Erle, Esche, Ulme, Buche, Eiche, Kirsche, den Birnbaum oder auch der Ahorn – da findet sich sicher das perfekte Holz für dein Möbelstück!

#2 – Gesundheit im Fokus

Anstatt mit schädlichen Nitro- oder Wasserlacken überzogen zu werden, werden die Möbel beim Naturbett-Center Jona mit ökologischen Ölen und Wachsen überzogen. Das stellt sicher, dass man sich im eigenen Zuhause nicht zusätzlich schädlichen Chemikalien aussetzen muss. Ausserdem werden so die Maserung und Farbe des Holzes zum Strahlen gebracht, was den Möbeln eine warme und lebendige Ausstrahlung verleiht.