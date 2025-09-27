4 Gründe, warum du Landschaftsgärtner/-in werden solltest
Gärten verschönern nicht nur unser Zuhause – sie bieten auch Lebensräume für Tiere, sind Rückzugsorte für Menschen und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Wer sich für eine Ausbildung als Gärtner/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau entscheidet, verbindet Natur, Technik und Kreativität.
Gärten verschönern nicht nur unser Zuhause – sie bieten auch Lebensräume für Tiere, sind Rückzugsorte für Menschen und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Wer sich für eine Ausbildung als Gärtner/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau entscheidet, verbindet Natur, Technik und Kreativität.
Wir haben mit Jonas Schmucki, Gärtnermeister und Ausbildungsverantwortlicher bei der Garten Holenstein AG in Rapperswil-Jona, gesprochen. Er weiss: Der Beruf hat viel mehr zu bieten, als man denkt.
1. Du gestaltest lebendige Lebensräume
Landschaftsgärtner/-innen sorgen dafür, dass Gärten, Wiesen oder Dachflächen aufblühen – mit Pflanzenvielfalt, Bodenbearbeitung, Wasserläufen oder Natursteinwegen. Dabei entstehen grüne Oasen, die Mensch und Tier guttun.
👉 «Man kommt am Morgen in einen braunen, trostlosen Garten – und am Abend ist alles neu: Rollrasen, Rabatten, Pflanzen, Naturstein. Das ist die Magie des Gartenbaus.»– Jonas Schmucki
2. Du arbeitest im Einklang mit der Natur
Das Thema Biodiversität ist zentral geworden: Statt eintöniger Rasenflächen setzen Gärtner/-innen heute auf Vielfalt. Saatgutmischungen mit bis zu 40 Blumenarten oder Dachbegrünungen in Städten gehören zum Alltag. Auch beim Pflanzenschutz gilt heute: So natürlich wie möglich. Zu Pflanzenschutzmittel greift man nur, wenn es wirklich nicht anders geht.
👉 Als Landschaftsgärtner/-in hilfst du mit, dass Gärten klimaresistenter und ökologischer werden – und berätst dabei auch deine Kundschaft.
3. Du nutzt moderne Technik sinnvoll
Was viele nicht wissen: Garten- und Landschaftsbau ist auch ein technischer Beruf. Maschinen wie Bagger, Walzen oder Bodenfräsen gehören zum Arbeitsalltag – ebenso wie der richtige Umgang mit verschiedenen Werkzeugen.
👉 Die Kombination aus Natur und Technik macht den Beruf besonders spannend und abwechslungsreich.
4. Du hast sehr gute Zukunftsaussichten
Der Gartenbau boomt. Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klimaanpassung sind Themen, die in Zukunft noch wichtiger werden – und gut ausgebildete Fachleute werden überall gesucht.
Bei Unternehmen wie der Garten Holenstein AG profitieren Lernende ausserdem von der Erfahrung aus einem grossen Netzwerk:
👉 „Durch den Zusammenschluss mit der B+G Schweiz AG tauschen sich Berufsbildner/-innen regelmässig aus. So profitieren Lernende von vielseitigen Einblicken.“ – Jonas Schmucki
Das Rapperswiler Unternehmen bietet jährlich zwei Lehrstellen an (EBA und EFZ) –Schnupperlehren sind jederzeit möglich.
Fazit: Ein Beruf für alle, die mehr wollen als nur einen Job
Wer körperlich fit ist, gerne im Team arbeitet und es liebt, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat, ist im Garten- und Landschaftsbau genau richtig.
👉 Gestalte mit an der Zukunft unserer Gärten – und mach die Welt ein Stück grüner!