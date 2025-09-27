4 Gründe, warum du Landschaftsgärtner/-in werden solltest

Wir haben mit Jonas Schmucki, Gärtnermeister und Ausbildungsverantwortlicher bei der Garten Holenstein AG in Rapperswil-Jona, gesprochen. Er weiss: Der Beruf hat viel mehr zu bieten, als man denkt.

1. Du gestaltest lebendige Lebensräume

Landschaftsgärtner/-innen sorgen dafür, dass Gärten, Wiesen oder Dachflächen aufblühen – mit Pflanzenvielfalt, Bodenbearbeitung, Wasserläufen oder Natursteinwegen. Dabei entstehen grüne Oasen, die Mensch und Tier guttun.

👉 «Man kommt am Morgen in einen braunen, trostlosen Garten – und am Abend ist alles neu: Rollrasen, Rabatten, Pflanzen, Naturstein. Das ist die Magie des Gartenbaus.»– Jonas Schmucki

2. Du arbeitest im Einklang mit der Natur

Das Thema Biodiversität ist zentral geworden: Statt eintöniger Rasenflächen setzen Gärtner/-innen heute auf Vielfalt. Saatgutmischungen mit bis zu 40 Blumenarten oder Dachbegrünungen in Städten gehören zum Alltag. Auch beim Pflanzenschutz gilt heute: So natürlich wie möglich. Zu Pflanzenschutzmittel greift man nur, wenn es wirklich nicht anders geht.

👉 Als Landschaftsgärtner/-in hilfst du mit, dass Gärten klimaresistenter und ökologischer werden – und berätst dabei auch deine Kundschaft.