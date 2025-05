Stiftung Rettung + Sanität realü

Heutzutage wird es immer schwieriger, Freiwillige zu finden. Umso bemerkenswerter ist es, dass der erbrachte Dienst unserer Stiftung einen nicht mehr wegzudenkenden, wenn auch kleinen Anteil an der Gesundheitsversorgung in unserem Kanton erbringt.

Transporte

Mit Herzblut und grossem Fachwissen ist unser Personal mit unseren zwei Rettungsfahrzeugen, alle natürlich mit 4x4, auf Anfrage den nordbündnerischen Rettungsdiensten

im Transport von Patienten behilflich. Auch für die Rega sind wir ein geschätzter Partner, der übers Jahr hinweg viele Repatriierungen aus den umliegenden Ländern ausführen darf.

Wir bieten auch unsere Dienste an, wenn planbare Transporte selbst bezahlt werden müssen. Ebenso stehen wir für einen «letzten Wunschtransport» auf Anfrage zur Verfügung.

Gerne stellen wir auch Organisationen, Schulen und einem weiteren Interessenkreis unsere Fahrzeuge und damit die Aufgaben eines Rettungsdienstes vor. Schön ist es jeweils, wenn Kindern die Furcht vor diesen Fahrzeugen und deren Personal genommen werden kann.

Schulungen

Benötigen Sie Notfallschulungen? Übers Jahr erbringen wir einen wichtigen Beitrag, damit Personen, von Laien, Gesundheitspersonal, gesamtes Arztpraxis-Team bis gesamtes Apothekenteam, notfall und reafit bei Erwachsenen und Kindern bleiben oder die Vorgehensweise in Notfallsituationen erlernen.

Veranstaltungen

Immer wieder erhalten wir Aufträge, bei Veranstaltungen unseren professionellen Dienst zu erbringen. Dies betrifft kleine wie auch grosse Anlässe. Wir entlasten damit die jeweiligen Organisatoren, die diesen Bereich in der Organisation abgeben können. So lieben wir sowohl die kleinen Open Airs wie auch grosse Sportveranstaltungenmmit rund 3000 TeilnehmerInnen. Da wir voll ausgerüstet vor Ort sind, kann auch die notwendige Behandlung vor Ort durchgeführt oder umgehend ein Transfer in ein entsprechendes Spital ausgeführt werden.