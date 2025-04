Hörberatung Glarnerland Mehr verstehen – mehr erleben

Der Leidensdruck von Menschen mit Schwerhörigkeit kann gross sein, respektive werden. Plötzlich schafft man es nicht mehr, Gesprächen zu folgen oder an ihnen teilzunehmen, und meidet deshalb automatisch grosse Gruppen und Umgebungen, mit schwierigen akustischen Bedingungen. Die Schwierigkeiten, sich im Alltag zurechtzufinden werden immer grösser und man fühlt sich von der Aussenwelt oftmals isoliert und ausgegrenzt. Eine Entwicklung, die meist schleichend daherkommt.

Das weiss auch Roman Mathis von der Hörberatung Glarnerland. «Eine Hörbeeinträchtigung

entsteht in den meisten Fällen langsam und ist für die Betroffenen selbst, zu Beginn kaum spürbar. Eine Hörminderung bezeichnet eine eingeschränkte Fähigkeit, Geräusche und Sprache wahrzunehmen. Die Ursachen sind vielfältig, das können zum Beispiel genetische Faktoren, Infektionen und Lärmbelastung sein oder der ganz natürliche, altersbedingte Abbau der Hörfähigkeit, der uns alle betrifft. Neueste Studien der Ludwig-Maximilian-Universität in München, haben ergeben, dass eine vielseitige sensorische Erfahrung während der ganzen Lebensspanne eines Menschen, von zentraler Bedeutung ist. Wer kognitiv fit bleiben will, sollte sein Gehirn also möglichst vielseitig trainieren.

Seit 25 Jahren besteht das Familienunternehmen mitten in Glarus und widmet sich dem Hören und Verstehen. Gegründet von Stefan und Martha Mathis, sind seit etlichen Jahren auch beide Söhne, Roman und Dominic Mathis mit dabei. Mit ihren Ausbildungen als diplomierte Hörsystemakustiker, Pädakustiker, zertifizierte Lyric-Spezialisten und stetiger Weiterbildung, sind ihre Kunden bei ihnen in besten Händen.

Unser Familienbetrieb bietet unseren Kunden viele Vorteile, sagen Martha und Stefan Mathis. «Bei uns werden Sie während der gesamten Anpassung vom gleichen Akustiker begleitet und betreut. Auch unsere Mitarbeiterinnen, oft die erste Ansprechperson für unsere Kunden, sind seit vielen Jahren bei uns.

Unsere Hörgeräteanpassung endet erst dann, wenn Sie und wir mit dem Ergebnis und der ausgewählten Hörsystemversorgung, voll und ganz zufrieden sind. Wir haben keine Probezeitbeschränkung von 30Tagen, wie das bei den meisten Anbietern der Fall ist.

Unsere Hörsysteme wählen wir aus allen in der Schweiz zugelassenen Marken und Fabrikate, nach ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Wir achten auf die Nachhaltigkeit der Hörgeräteproduzenten, bei der Herstellung und den Materialien der gewählten Hörsysteme.

Wir bestellen das gewählte Hörsystem, nach dem Auswahl- und Erprobungsprozess, exklusiv für jeden Kunden und müssen keine Lagerbestände umsetzen.

Wir sind unabhängig von Grosskonzernen mit unzähligen Filialen und können ihnen auch unkonventionelle Lösungen anbieten.

Unsere Entscheidungswege sind kurz und wir sind flexibel für Ihre Wünsche und Erwartungen.» «Je früher eine Hörminderung erkannt wird, desto besser sind die Chancen, sich an ein Hörsystem zu gewöhnen und die Resthörigkeit zu erhalten», erklärt Dominic Mathis. Gleichzeitig verlernt das Gehirn weniger, akustische Reize umzusetzen. Ein kostenloser Hörtest ist der erste Schritt und gibt Aufschluss, ob weitere Massnahmen notwendig sind. Auf Grund von dessen Ergebnis erstellen wir in Zusammenarbeit mit dem von der Kundin, respektive dem Kunden gewählten Ohrenarzt, die nötige Rehabilitationsmassnahme. Dabei werden sowohl die Schwere der Hörstörung als auch die beruflichen und sozialen Kommunikationsanforderungen berücksichtigt.