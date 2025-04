Gesund essen in jeder Lebensphase

Der Beratungsprozess für das Qualitätslabel «Fourchette verte – Ama Terra» beinhaltet auch die Schulung des Personals. Genauso wichtig wie eine gemeinsame Haltung im Team ist auch die Information der Eltern von Kindern in Kitas und Mittagstischen oder die Information der Mahlzeiten-Beziehenden im Seniorenbereich, denn in einem Menü-Plan werden die Veränderungen durchaus sichtbar.

Anfang April 2025 wurden die ersten zwei Betriebe in Graubünden mit dem Label «Fourchette verte – Ama Terra» zertifiziert. Die Tagesstruktur der Schule Rhäzüns engagiert sich bereits seit einigen Jahren für ein kindgerechtes, ausgewogenes Verpflegungsangebot. Sie wurde dafür vor zwei Jahren von der Fachstelle Gesundheitsförderung ausgezeichnet. Neu wird das Zertifikat «Fourchette verte – Ama Terra» in den Räumlichkeiten der Tagesstruktur aufgehängt. «Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder bei uns eine grosse Vielfalt an Lebensmitteln kennenlernen können», erklärt Leiterin Saskia Kämpfer. «Es hat einen Moment gebraucht, aber mittlerweile schätzen die Kinder die grössere Vielfalt und probieren gerne Neues. Die Eltern unterstützen unsere Einstellung. Dank der guten Zusammenarbeit im Team ist die ausgewogene und nachhaltige Ernährung Alltag geworden.»

Im Bereich Seniorenverpflegung feiert das Seniorenzentrum Rigahaus in Chur eine Premiere: Als schweizweit erster Betrieb erhält das Rigahaus das Label «Fourchette verte» mit dem Nachhaltigkeits- Zusatz «Ama Terra». In anderen Kantonen wird bisher nur das Grundlabel «Fourchette verte» vergeben. «Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen», betont Geschäftsleiter Sandro Ursch. «In unserer Institution werden Bewohnende der Pflegeabteilungen, Mieter der Alterswohnungen und zusätzlich externe Gäste verpflegt. Es ist unser Anspruch, dass unser Ernährungsangebot ausgewogen und saisonal gestaltet ist und lokale Produzenten wenn immer möglich bevorzugt werden. Dank dem Beratungsprozess haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt und sind überzeugt, dass wir unseren Bewohnenden und Gästen täglich qualitativ hochwertige Mahlzeiten anbieten können.»

Wofür steht das Label «Fourchette verte – Ama Terra»?

Das Gesundheitsförderungslabel «Fourchette verte – Ama Terra» steht für ausgewogene und nachhaltige Ernährung basierend auf den Schweizerischen Ernährungsempfehlungen. Die Verbreitung des Labels «Fourchette verte – Ama Terra» wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und den Kantonen gefördert und finanziell unterstützt. Das Zertifikat muss regelmässig erneuert werden, um die kontinuierlich hohe Qualität des Verpflegungsangebots sicherzustellen.