Fusseinlagen von Laufgut Degiacomi bringen Sie weiter

Laufgut Degiacomi bietet in Chur sowie in den Filialen Bonaduz, Thusis, Flims und Davos eine massgeschneiderte Fusseinlagenversorgung für verschiedenste Krankheitsbilder an. Die Füsse sind das Fundament unseres Körpers, Fehlstellungen oder Beschwerden können sich auf den gesamten Bewegungsapparat auswirken. Daher ist eine individuelle und professionelle Beratung essenziell, um eine optimale Lösung für jeden Kunden zu finden.

Mögliche Indikationen sind:

Platt-, Knick-Senk-, und Spreizfuss – Unterstützung und Stabilisierung der Fussgewölbe

Hohlfuss – Druckentlastung und gleichmässige Verteilung der Belastung

Fersensporn und Plantarfasziitis – Dämpfung und Druckverlagerung zur Schmerzlinderung

Diabetischer Fuss – Weichbettung zur Vermeidung von Druckstellen und Verletzungen

Rheumatische Erkrankungen und Arthrose – Unterstützung zur Schonung der Gelenke

Beinlängendifferenzen und Haltungsschäden – Ausgleich zur Korrektur der Körperstatik

Morton-Neuralgie und Sesamoiditis – gezielte Druckentlastung im Vorfussbereich

Hammer- und Krallenzehen – gezielte Entlastung und Streckung, Silikonentlastung

Kniearthrose – gezielte Druckumverteilung mit Stellungskorrekturen, medial oder lateral

Dornenwarze, Clavus (Hühnerauge) – gezielte Druckumverteilung und Polsterung

Die Einlagen sind nicht nur auf die jeweilige Diagnose abgestimmt, sondern werden auch an den individuellen Fusstyp und das jeweilige Schuhwerk angepasst.

Gerade hier überzeugt Laufgut Degiacomi mit seiner enorm breiten und grossen Auswahl an Schuhen. Fuss, Fusseinlage und Schuh müssen eine Symbiose bilden. Bei nicht passenden Schuhen kann eine Fusseinlage die Wirkung nur bedingt oder gar nicht entfalten. Nur wer ein grosses Sortiment an Schuhen anbietet, erzielt ein hervorragendes Ergebnis mit individuell hergestellten Fusseinlagen.

Dadurch sind wir auch in der Lage, über die Fusseinlagen hinaus Lösungen anzubieten, welche das Fussproblem beheben können, z.B. im Bereich der Haus- und Sommerschuhe. Versuchen Sie mal, eine Einlage in einem Sommerschuh zu tragen! Wir haben die Lösung dazu und für viele weitere Wünsche und Bedürfnisse.

Die Bedeutung einer professionellen Beratung

Eine präzise Fussanalyse ist die Grundlage für eine erfolgreiche Fusseinlagenversorgung.

Bei Laufgut Degiacomi beginnt jede Beratung mit einer detaillierten Untersuchung, die moderne Messmethoden wie digitale Fussscans und Druckmessanalysen umfasst. Diese ermöglichen eine exakte Diagnose und helfen dabei, eine optimale Fusseinlagenlösung zu entwickeln. Sehr wichtig ist, dass die individuell angefertigte Fusseinlage persönlich durch eine Fachperson, bei einer Anprobe im Geschäft abgegeben wird. Diese Anprobe ist enorm wichtig, auftretende Fragen können beantwortet werden, und es findet eine Überprüfung mittels einer Tragprobe statt. Zudem bieten wir eine zweimonatige Garantie auf unsere technische Ausführung und führen etwaige Anpassungen kostenlos durch.

Fazit

Laufgut Degiacomi setzt auf höchste Qualität, fundiertes Fachwissen und eine individuelle Herangehensweise. Durch die Zusammenarbeit mit Ärzten, Physiotherapeuten, Podologen und weiteren Berufsgruppen im Gesundheits- und Sportwesen wird sichergestellt, dass jede Einlagenversorgung perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist. Eine persönliche Beratung und eine umfassende Analyse sind entscheidend für eine effektive Behandlung und langfristige Beschwerdefreiheit. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die perfekte Lösung zu finden.