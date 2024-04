Die Kraft der Natur. Für einen gesunden Schlaf.

Wie steht es eigentlich um Ihr Immunsystem? Sportliche Aktivitäten wie Fahrradfahren, Walken, Schwimmen, aber auch Spaziergänge können die Abwehr unterstützen. Doch nicht nur ausreichend Bewegung, sondern auch die Schlafhygiene trägt zum Wohlbefinden bei. Doch was versteht man eigentlich unter Schlafhygiene? Desinfizierte Bettwäsche? Wohl kaum. Aber mit Gesundheit hat es dennoch sehr viel zu tun. Schlafhygiene bezeichnet Bedingungen und Verhalten, die einen gesunden Schlaf fördern. Denn nur wer gut schläft, bleibt fit, stärkt sein Immunsystem und tankt für den nächsten Tag auf. Bereits drei Stunden in der Nacht ohne Schlaf reichen, um die Funktion wichtiger Immunzellen zu reduzieren.

Zur Schlafhygiene gehört ein wohltuendes Umfeld. Deshalb lohnt es, auf Bio-Qualität und Öko-Siegel zu achten. Hüsler Nest verwendet deshalb ausschliesslich Materialien, die frei von chemischen Zusätzen sind. Konsequent: vom Bettrahmen über das Liforma-Federelement bis hin zu den Auflagen, Decken und Kissen. Die Premium- Manufaktur ist davon überzeugt, dass sich der Mensch, als Teil der Natur, in einem natürlichen Umfeld am wohlsten fühlt. Ob Holz, Wolle oder Naturlatex – ein Hüsler Nest besteht ausschliesslich aus Naturprodukten.

Ein gutes Bett muss ausserdem passen wie ein perfekter Anzug oder das Lieblingskleid. Das einzigartige Liforma-Schlafsystem passt sich deshalb unabhängig von Grösse und Gewicht jedem Körper flexibel an und sorgt für einen wohligen, erholsamen Schlaf und ein energievolles Aufwachen.

Den Komfort übernimmt die Matratze aus 100 % Naturlatex. Je nach bevorzugter Schlafposition bietet Hüsler Nest seine Matratzen in unterschiedlichen Ausführungen an. Wie die «2Flex»-Matratzen. Sie sind ganz nach Wunsch in 10 oder 13 cm und mit zwei verschieden harten Seiten ausgestattet. Wer den vollen Luxus wünscht, sollte sich deshalb für die Ausführung in 13 cm Stärke entscheiden. Dank der integrierten Schulterabsenkung und hochwertigen Polsterung verringern sich Druckstellen spürbar. So eignet sich das Modell sogar für Personen mit rheumatischen Beschwerden wie Weichteilrheuma, Arthritis oder Arthrose.

Mit einem beeindruckenden Nestgefühl überzeugt auch die flächenelastische «Honey»-Matratze mit integrierter Schulterzone. Im Gegensatz zu den «2Flex»-Matratzen sinkt der Körper weniger in die Matratze ein, sodass ein festes Gefühl von Stabilität und Sicherheit entsteht. Ideal für Bauchschläfer oder Menschen, die eine härtere Unterlage bevorzugen.

Um genau herauszufinden, welche Matratze optimal passt, sollte man sich ausführlich im Fachgeschäft beraten lassen. Geschultes Personal und die Möglichkeit, Probe zu liegen, helfen bei der Vielfalt des Angebots. Dabei sollte das Produkt in der gewohnten Schlafposition getestet werden. Auflagen aus 100 % reiner Schafschurwolle oder aus Baumwolle-Leinen sowie Decken, Kissen und Bezüge runden den Schlafkomfort ab.

Umgeben von ökologisch einwandfreien Materialien verwöhnen die Naturbetten mit einem unvergleichlichen Schlaferlebnis. Denn natürlich schlafen entspricht unserem Wesen und macht uns fit für einen bewegten Alltag mit zahlreichen Herausforderungen. Erst wenn sich der Mensch rundherum gut fühlt, stellt sich die wohltuende Entspannung ein, die es braucht, um durchzuschlafen und dem Körper die notwendige Ruhe zur Regeneration zu geben.

