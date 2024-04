Mineralbad Andeer – die Kraft des Wassers erleben

Gebadet wird in Andeer im wohligen und hellen Innenbad sowie im Aussenbecken, wo neben Sprudelliegen und Wasserfall die traumhafte Aussicht in die Schamser Bergwelt begeistert. Auch Saunafans kommen auf ihre Kosten: Sie können sich in der Saunalandschaft entspannen. Oder wie wäre es mit einer wohltuenden Massage im Therapiebereich?

Kraft des Mineralwassers

Herzstück und Aushängeschild des Mineralbads ist das warme Mineralwasser aus der hauseigenen Quelle. Das mineralhaltige Wasser entspringt in einer Tiefe von über 1000 Metern und ist angenehme und behagliche 34 Grad warm. Es enthält wertvolle Mineralien wie Kalzium, Magnesium und Sulfat, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Das Baden im warmen Wasser fördert die Durchblutung, wirkt entspannend auf Muskeln und Gelenke und stärkt das Immunsystem. Besonders empfehlenswert ist das warme Mineralwasser bei Beschwerden des Bewegungsapparats wie Rheuma und Arthrose.

Einzigartig dank einheimischem Granit

Neben dem Wasser prägt der grün schimmernde Andeerer Granit die Atmosphäre des Mineralbads. Das Gestein wird seit dem 20. Jahrhundert im Schamsertal abgebaut und dient als bevorzugter Baustoff in der Val Schons.

Auch im Mineralbad Andeer prägt der einheimische Granit das Erscheinungsbild, was dem Bad eine einzigartige Ausstrahlung verleiht.

Die Kombination aus warmem Mineralwasser und grünem Granit schafft eine beruhigende Atmosphäre. Die Gäste tauchen in eine Welt des Wohlgefühls ein, regeneratives Entspannen ist Trumpf. Das Mineralbad Andeer ist ein Ort, wo Körper und Seele wirklich zur Ruhe kommen können.

Wellness und Massagen

Nebst dem Bad können Gäste im Mineralbad Andeer auch verschiedene Saunen besuchen. Die Biosauna, die finnische Sauna und das Dampfbad tragen dazu bei, den Kreislauf und damit die Abwehrkräfte zu stärken. Dies wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus.

Ergänzt wird das Angebot durch Gesundheits- und Wellnessbehandlungen vom Partnerbetrieb Reha Andeer. Von traditionellen Teilkörper-Massagen über Fussreflexzonen-Massage bis hin zur Behandlung von Rückenbeschwerden.

Bad mit langer Tradition

Die Heilquelle von Andeer wird seit dem 19. Jahrhundert genutzt. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Bad mehrfach erweitert und modernisiert. Es wurde stets darauf geachtet, den Charakter und die Geschichte des Bades zu bewahren und lebendig zu erhalten. Viele Menschen aus der Umgebung finden hier seit vielen Jahrzehnten Erholung, Wohlbefinden und frische Kraft.

Wer sich eine Auszeit vom stressigen Alltag gönnen will, ist im Mineralbad Andeer genau richtig. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit – ob nach einer anstrengenden Wanderung oder nach einem langen Arbeitstag.