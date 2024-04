Erholsam schlafen – Wohltat für Körper und Geist

Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Hüftdruck oder Taubheit der Hände sind grösstenteils die Folgen von einem schlechten Bettsystem. Oft ist es eine Frage der Zonierung, des Härtegrades oder der Materialwahl. Damit der Schlaf erholsam wird, ist das Bettsystem der Körperkontur, dem Körpergewicht, der Liegelage, den Gewohnheiten, dem Klima und allfälligen Beschwerden anzupassen. Hierzu ist eine professionelle Beratung unumgänglich.

Sich abends auf sein Bett freuen

Gemessen daran, dass man einen Drittel seines Lebens im Bett verbringt, wird ihm viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt wenige Dinge, mit welchen wir so viel Zeit verbringen wie im Bett. Oft wird beim Bettinhalt gespart und werden Kompromisse in Kauf genommen. Das Resultat sind dann Schmerzen am Morgen, schlechte Laune oder einfach Energielosigkeit. Das Bett ist mehr als ein Möbelstück. Es dient als Erholungsplatz und soll Freude bereiten.

Wer einmal das drucklose Anpassen und das erholte Aufstehen am Morgen erlebt hat, stellt sich oft die Frage: Warum nicht schon früher? Sich abends auf sein Bett zu freuen und morgens erholt aufzustehen, ist ein grosses Stück Lebensqualität.

Die Beratung macht den Unterschied

Warum ist die Beratung so wichtig? Warum die neue Matratze nicht im Internet bestellen? Ganz einfach – zum einen haben sie nicht die Möglichkeiten, diverse Systeme und Liegegefühle Probe zu liegen, und zum anderen werden bei einer professionellen Beratung alle für Sie relevanten Faktoren in die Auswahl miteinbezogen. Speziell bei Schmerzen im Bett können Ihnen die Berater von Schlafen by Ruoss wichtige Inputs/Empfehlungen aussprechen und Ihnen passende Systeme zeigen, welche Ihnen weiterhelfen. Dazu kommt noch, dass wenn man «Äpfel mit Äpfeln» vergleicht, die Angebote im Internet nicht unbedingt günstiger sind als im Fachhandel mit Beratung, Betreuung und Auswahl. Die zertifizierten und erfahrenen Schlaf- und Liegeberater von Schlafen by Ruoss beraten Sie motiviert und kompetent zu einem neuen Bett oder einer neuen Matratze. Haben Sie Rücken-, Schulter- oder Hüftschmerzen? Leiden Sie an Beschwerden wie Reflux oder Schlafapnoe? Gerne passen die zertifizierten Liege- und Schlafexperten das Bett optimal an Sie an und geben Ihnen nützliche Tipps mit ins Bett für einen beschwerdefreieren Schlaf. Termine gerne auf Voranmeldung.

Eine Auswahl für alle

Bei Ruoss finden Sie nicht 20 verschiedene Kaltschaummatratzen. Sie finden eine grosse und sorgfältig abgestimmte Auswahl an diversen Liegegefühlen auf 42 Liegeflächen. Ob Boxspring- oder Wasserbett, Matratzen aus Naturlatex, Kaltschaum, Federkern, Gel oder Memoryschäumen, da findet jeder seinen persönlicher Traumplatz. Das Spezielle dabei ist, dass sich alle Systeme Ihren Körperkonturen und Bedürfnissen spürbar anpassen lassen, sogar Boxspring- und Wasserbetten. Und dies auch nach der Auslieferung, wenn Sie sich körperlich verändert haben oder es noch nicht 100% bequem ist. Kommen Sie unverbindlich vorbei, lassen Sie sich ein Bettsystem nach Wahl auf Sie persönlich anpassen und fühlen Sie den Unterschied!

Bettrahmen aus Massivholz, Stoff oder Leder runden die Auswahl optimal ab. Im Bereich Polster-, Boxspring- und Wasserbett sind Ihnen optisch beinahe keine Grenzen gesetzt. Teilen Sie mit, wie Sie Ihr Bett haben möchten, und es wird nach Ihren Vorstellungen angefertigt.

Richtiges Liegen muss nicht immer teuer sein. Schlafen by Ruoss hat für beinahe jedes Budget gute Lösungen.

Passend zur Schlafunterlage finden Sie eine der grössten Auswahl an Duvets, Kopfkissen oder Nackenstützkissen, welche Sie bei sich zu Hause testen können. Dasselbe gilt auch bei Klimadecken für «Schwitzer» oder «Hitzer».

Der Schlafplatz soll ja nicht nur bequem und gesund sein, er soll ja auch fürs Auge eine Freude sein. In einer der grössten Ausstellungen für Bettwäsche finden Sie eine grosse Auswahl an schönster Bettwäsche, passende Fixleintücher, Moltone und Bettüberwürfe. Die Qualitätsbettwäsche TAMARA-R ist die Hausmarke von Ruoss und wird mit viel Liebe in Schübelbach gefertigt. Dank eigenem Nähatelier lassen sich auch Spezialmasse einfach anpassen. Das Ruoss-Team freut sich auf Ihren Besuch.