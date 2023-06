Bahnhofstrasse Landquart: Nach dem Baulärm kehrt das Leben zurück

Nach einer langen Bauzeit ist am Wochenende in Landquart die Bahnhofstrasse offiziell eröffnet worden. Zahlreiche Detaillisten entlang der neu möblierten Bahnhofstrasse haben den zahlreichen Passanten Spiele, Unterhaltung, Musik sowie Speis und Trank geboten. Vertreter der Gemeinde sowie Beteiligte Planerinnen, Planer und Baufachleute waren am Samstagnachmittag ebenfalls auf der neu möblierten Bahnhofstrasse unterwegs. Die Gemeinde offerierte im Anschluss an die offizielle Eröffnung einen kleinen Apéro.