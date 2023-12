Diese Acts erwarten euch am Sound of Glarus 2024

«Verdammt, ich lieb’ Dich.» Das sagen sich wohl auch viele Glarnerinnen und Glarner, wenn es um das Sound of Glarus geht. Das beliebte Stadtopenair zieht jährlich rund 12’000 Menschen an. Matthias Reim landete 1990 im deutschsprachigen Raum mit dem Lied einen Riesenhit. Der deutsche Rocksänger wird am ersten Tag des Sound of Glarus 2024 die Bühne im Hauptort rocken. Reim hat laut einer Mitteilung der Organisatoren mit seinem aktuellen Album «Alles ist niemals genug» emotionale Geschichten im Gepäck, die magisch wirken.