Zwei Folgen bleiben der Bündner Bachelorette, um sich zu entscheiden

Seit Mitte April sucht Yara Buol aus Cazis ihre grosse Liebe im Fernsehen. Genauer gesagt in der Realityshow «Bachelorette» auf dem Fernsehsender 3+. Jede Woche entscheidet sie, welche Kandidaten weiter um das Herz der Bündnerin kämpfen dürfen und welche nicht. Am Montag steht mit dem Halbfinale bereits die zweitletzte Entscheidung an. Für Buol wird das Gefühlschaos aber nicht kleiner, wie sie im Interview verrät.