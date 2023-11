Wurde Schweizermeister mit dem HCD: Dieser Bündner macht 800. Spiel in der National League

Di. 28.11.2023 - 10:13

Mauro Jörg macht 800. Spiel in der National League

Nun, das Spiel wird Mauro Jörg wohl so schnell wie möglich vergessen wollen. 3:5 verliert Fribourg-Gottéron am Freitag gegen Kloten. Ein Rückschlag für die Westschweizer, die die Tabellenführung an Zug abgeben müssen. Für Stürmer Jörg ist die Partie dennoch eine besondere: Zum 800. Mal läuft der Bündner in der höchsten Liga der Schweiz auf. Eine beeindruckende Zahl. Sein Debüt gibt Jörg im Frühjahr 2008 für Lugano – nachdem er einen Grossteil seiner Jugendzeit beim EHC Chur verbracht hatte. Vier Jahre lang trägt der Offensivspieler das Trikot der Tessiner, bis er im Sommer 2012 zu den Rapperswil-Jona Lakers wechselt. Am Obersee bleibt er indes nicht lange. Nach zwei Saisons gehts zurück in die Heimat: Jörg unterschreibt beim HC Davos, wird gleich in seinem ersten Jahr Schweizermeister und macht sein erstes von bis heute fünf Länderspielen. Im Sommer 2028 die nächste Rückkehr: zu Lugano, wo Jörg zwei Jahre bleibt. Und 2020 schliesslich zu Fribourg-Gottéron wechselt. Eine Tour de Suisse. 232 Skorerpunkte hat Jörg, der 2010 in der siebten Runde von den New Jersey Devils gedraftet wurde, in seinen 800 Spielen in der National League gesammelt. Die Frage ist: Wie geht es weiter? Der Vertrag des 33-Jährigen bei Gottéron läuft im Sommer aus. Jörg will gerne in Freiburg bleiben. Obwohl er in Sachen Eiszeit derzeit bloss die Nummer 12 unter den Stürmern ist.