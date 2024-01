Jööö-Moment garantiert: Niederreiter schaut im Junioren-Training vorbei

Fr. 12.01.2024 - 18:07

Caviezel nimmt Bad im Dorfbrunnen

Am Samstag wirds in Scuol richtig heiss. Auf dem Programm: Der Parallelriesenslalom der weltbesten Alpin Snowboarder. Zum siebten Mal gastiert der Weltcup im Unterengadin. Mit dabei: der Churer Dario Caviezel, der sich durchaus Hoffnungen auf einen Podestplatz macht. Nervosität? Fehlanzeige. Caviezel ist am Tag vor dem Heimweltcup richtig cool. Wortwörtlich. Auf Instagram postet das Alpin Team ein Video, in dem der 28-Jährige, unten bloss in Unterhosen gekleidet, in einen Dorfbrunnen steigt uns sich kurzerhand ein Eisbad gönnt. Brrrr. Die perfekte Rennvorbereitung? Antwort am Samstag.