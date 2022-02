Zerrüttete Verhältnisse

Zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit war der Randsportart Skeleton in den Tagen vor den Olympischen Spielen in der Schweiz gewiss. Doch auf diese Art der Publicity hätten sämtliche Protagonisten von Swiss Sliding gerne verzichtet. Das Miteinander bei den in den letzten Jahren chronisch erfolglosen Schweizer Männern ist definitiv gestört. Es geht um die Besetzung des Quotenplatzes für Peking. Als Opfer einer unglücklichen Posse sieht sich Jean Jacques Buff aus St. Moritz, seines Zeichens verhinderter Olympia-Teilnehmer.