Bob-Präsident Kubli hofft an den Weltmeisterschaften auf Medaillen

Vom 22. Januar bis zum 5. Februar finden in St. Moritz die Bob-Weltmeisterschaften statt. Mittendrin ein Glarner: Sepp Kubli. Er ist seit Herbst 2019 Präsident des Verbandes Swiss Sliding, der Bob-, Skeleton-, Rodel- und Hornschlittensport umfasst. Er sei «extrem zufrieden» mit den Resultaten, mit denen die Schweizer Bobsportler und -sportlerinnen ins Engadin reisten, sagt Kubli. Denn an den Rennen vom vorhergehenden Wochenende haben sie im deutschen Altenberg gleich drei Medaillen gewonnen, so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr.