Wintersport total: Heimauftritt für Skifahrer, Snowboarderinnen und Snowboarder

Ski alpin, Männer

Freitag, 12.00 Uhr: Super-G in Wengen

Bündner Teilnehmer: Gino Caviezel und Stefan Rogentin

Samstag, 12.30 Uhr: Abfahrt in Wengen

Bündner Teilnehmer: Stefan Rogentin

Sonntag, 10.15 und 13.30 Uhr: Slalom in Wengen

Bündner Teilnehmer: Sandro Simonet und Fadri Janutin

Nach dem spektakulären Wochenende in Adelboden kommen die Schweizer Männer gleich in den Genuss des nächsten Heimrennens. An diesem Wochenende steigen in Wengen die Lauberhornrennen. Für die beiden Speedrennen am Freitag und Samstag stehen auch zwei Bündner im Aufgebot. Stefan Rogentin setzte am Dienstag im ersten Training zur Abfahrt mit der schnellsten Zeit ein Ausrufezeichen und bestätigte diese Leistung am Mittwoch mit Platz 10, als von ganz oben gestartet wurde. Er wird ein heisser Anwärter auf einen Spitzenplatz, besonders auch in seiner eigentlich stärkeren Disziplin Super-G. Gino Caviezel absolvierte die beiden Trainings ebenfalls, landete mit den Rängen 55 und 58 aber etwas weiter hinten. Er wird sicher den Super-G bestreiten, eine Teilnahme an der Abfahrt ist nicht zu erwarten.

Im traditionellen Slalom vom Sonntag stehen ebenfalls zwei Bündner am Start. Fadri Janutin und Sandro Simonet haben in dieser Saison noch keine Punkte im Stangenwald geholt. Für sie wird es also in erster Linie darum gehen, sich für den zweiten Lauf zu qualifizieren.