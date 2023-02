Weltmeisterliche Bündner? Das kommende Wintersport-Wochenende in der Übersicht

Ski Alpin, WM in Courchevel und Méribel

Samstag, 11 Uhr: Frauen, Abfahrt

Sonntag, 11 Uhr: Männer, Abfahrt

Bündner Teilnehmende: Stefan Rogentin und Jasmine Flury

Der 28-jährige Stefan Rogentin konnte sich an der Weltmeisterschaft in Courchevel und Méribel schon mal an den Schnee gewöhnen. Am Donnerstag fuhr der Bündner im Super-G in den 19. Rang, im Weltcup fuhr er kürzlich in Wengen sogar als Zweiter erstmals aufs Podest. Sein Bestresultat in der Abfahrt sicherte er sich in dieser Weltcupsaison mit dem zehnten Rang. Der 29-jährigen Jasmine Flury ­scheint derweil die Abfahrtsdisziplin in dieser Saison am besten zu liegen. Damit könnte sie am Samstag ein Erfolgserlebnis feiern. Im Super-G landete Flury am Donnerstag auf dem 22. Platz.

Ski Alpin, Europacup in Jaun

Freitag, 15 Uhr: Männer, 1. Slalom

Samstag, 15 Uhr: Männer, 2. Slalom

Bündner Teilnehmer: Sandro Simonet und Fadri Janutin

Die beiden Bündner Sandro Simonet und Fadri Janutin messen sich abseits des grossen Skispektakels beim Europacup im fribourgischen Jaun. Das Rennen kann live im Swiss-Ski-Stream verfolgt werden.