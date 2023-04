Swiss-Ski verteilt Awards: Sieben Bündner Namen stehen auf der Nominiertenliste

Mitte Mai wird die Saison von Swiss-Ski mit der Schneesportgala definitiv beendet. Im Zentrum der Swiss-Ski-Night steht die Award-Verleihung in diversen Kategorien, wie der Verband Swiss-Ski in einer Mitteilung schreibt. Die beste Athletin und der beste Athlet, der beste Rookie im Bereich Alpin, Nordic und Freestyle sowie der beste Coach wird am 12. Mai ausgezeichnet werden.