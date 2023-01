So lief das Bündner Sportwochenende: Ragettli verpasst knapp das Podest, versöhnlicher Abschluss für Biathleten

Verkorkstes Wochenende für Rogentin und Caviezel

Die Bündner Skirennfahrer konnten am Wochenende bei den beiden Super-Gs in Cortina d'Ampezzo nicht überzeugen. Stefan Rogentin, der vor zwei Wochen in Wengen noch erstmals auf ein Podest in dieser Disziplin gefahren war, konnte in den Dolomiten nicht an diese Leistung anknüpfen. Im ersten Rennen klassierte er sich mit 1,44 Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Odermatt auf dem 19. Platz. Im zweiten Rennen lief es noch schlechter. Wie so viele andere Fahrer schied der Heidner bei der Schlüsselstelle aus. Darauf reagierte er auf Instagram mit Galgenhumor.