So haben die Bündner Wintersportlerinnen und Wintersportler am Wochenende abgeschnitten

Nach seinem Heimsieg am Laax Open schafft der Flimser Freeskier Andri Ragettli auch im dritten Slopestyle-Wettkampf des Winters den Sprung auf das Podest. Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 klassiert sich im amerikanischen Mammoth Mountain im 3. Rang.

Trotzdem musste Ragettli die Führung in der Disziplinenwertung an den Norweger Birk Ruud abtreten. Der Olympiasieger von Peking im Big Air triumphierte bereits zum fünften Mal in dieser Weltcup-Saison, einzig in Laax stand er als Dritter nicht zuoberst auf dem Podest.