Rogentin brilliert, Biathletinnen knapp am Podest vorbei – das Roundup vom Wochenende

Ski alpin, Männer

Freitag: Super-G in Wengen

Bündner Teilnehmer: Gino Caviezel und Stefan Rogentin

Samstag: Abfahrt in Wengen

Bündner Teilnehmer: Stefan Rogentin

Sonntag: Slalom in Wengen

Bündner Teilnehmer: Sandro Simonet und Fadri Janutin

Odi überall. Wer im Moment mehr Aufmerksamkeit als Überflieger Marco Odermatt haben will, muss aussergewöhnliches leisten. Stefan Rogentin hat es geschafft. Der Heidner fährt beim Super-G in Wengen sensationell auf Rang 2. Vor Odermatt. Und bloss knappe drei Zehntel hinter dem anderen Ski-Überflieger Aleksander Kilde. Rogentins bisherige Karriere-Bestleistung: Ein 5. Platz in Gröden. Alles weitere zum ersten Weltcup-Podestplatz des Bündners findest du hier. Übrigens: Mit Gino Caviezel auf Rang 8 überzeugt ein weiterer Bündner.

Bei der Abfahrt am Sonntag steht dann wieder Odi im Zentrum. Rogentin wird 13., sein drittbestes Abfahrtsergebnis in diesem Jahr.

Für ein weiteres Highlight aus Bündner Sicht sorgt in Wengen Sandro Simonet. Erstmals seit seiner schweren Knieverletzung vom letzten Frühling qualifiziert er sich am Sonntag im Slalom für den zweiten Durchgang – und macht dort dank der zweitbesten Laufzeit Platz nach Platz gut. Am Ende gibts Rang 16 und die ersten Punkte in dieser Saison. Fadri Janutin scheitert in Durchgang 1.