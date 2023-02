Das Wintersport-Update: Jasmine Flury überstrahlt alles

Der Samstag, 11. Februar wird nicht bloss bei Jasmine Flury in bleibender Erinnerung bleiben. Der Tag an dem die 29-jährige aus Davos Monstein im französischen Méribel überraschend zum Weltmeistertitel in der Königsdisziplin Abfahrt fuhr, ist ab sofort auch ein historisches Datum für den Bündner Skirennsport. Dieser war bislang vor allem von den männlichen Athleten geprägt. Und so war Flurys bis dato grösster Triumph, ihr erster und einziger Weltcupsieg im Super G 2017 in St. Moritz, der einzige Sieg auf dieser Stufe einer Bündnerin. Eine Weltmeisterin aus dem eigentlich für den Skirennsport prädestinierten Wintersportkanton gab es freilich schon vor Flury. 1960 triumphierte Yvonne Rüegg aus Chur an den Olympischen Spielen in Squaw Valley (USA) im Riesenslalom, was damals auch gleichbedeutend mit dem Gewinn des WM-Titels war.

Entschieden weniger gut unterwegs in Frankreich ist derweil Stefan Rogentin. Die WM-Premiere des 28-jährigen aus Lenzerheide steht unter keinem guten Stern. Zunächst blieb er in seiner stärksten Disziplin, dem Super-G, mit Rang 19 hinter den Erwartungen. Dann verpasste er in der internen Schweizer Qualifikation gegen Justin Murisier und Alexis Monney die Fahrkarte für die WM-Abfahrt vom Sonntag.