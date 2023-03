Bündner überzeugen und überraschen an Schweizer Meisterschaften

Es war die grosse Überraschung an den Schweizer Meisterschaften der Alpinen in Verbier (Wallis). Im Slalom der Frauen schlug die grosse Stunde der Bündner Skirennfahrerin Anuk Brändli. Die Athletin des Skiclubs Arosa erwischte zwei gute Läufe und liess alle Konkurrentinnen mit einer halben Sekunde oder mehr hinter sich – auch die klare Favoritin und beste Schweizer Slalomfahrerin Wendy Holdener, die es mit 63 Hundertstelsekunden Rückstand gar nur auf Platz 3 schaffte.

Für Brändli ist es der erste Schweizer Meistertitel. Die C-Kader-Athletin war in dieser Saison vorwiegend im Europacup unterwegs, schied dort aber in ihrem ersten Winter auf zweithöchster Stufe oft aus. Nur zweimal schaffte sie den Sprung unter die besten 30 – und nun deklassierte sie die heimische Konkurrenz an den Schweizer Meisterschaften.