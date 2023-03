Moritz Boll schafft die Qualifikation für den Final

Big Air als Paradedisziplin

Überraschend ist Bolls Resultat, weil es für ihn sportlich in den vergangenen Wochen nicht besonders lief. Der Bündner rangierte beim Europacup in Laax nur im 59. Rang, an den Weltmeisterschaften in Bakuriani reichte es für den 43. Platz. Zusätzlich gehört der Slopestyle nicht zu Bolls Paradedisziplin, der Davoser sieht seine Stärken eher im Big Air.

Der Zürcher Nicolas Huber, der seine Karriere einst auf dem Corvatsch lancierte, qualifizierte sich als Sechster ebenfalls für die Finals vom Sonntag. Huber steigerte sich im zweiten Run von 58.66 noch auf 69.66 Punkte.