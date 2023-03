Freestyle-WM-Organisation setzt auf WM-Medaillengewinner

Er lebe «eigentlich im Engadin», aber doch nicht wirklich hier, erklärt Nicolas Huber. Offiziell gemeldet ist der 28-Jährige in Männedorf, am rechten Zürichseeufer. An der sogenannten Goldküste sei er aber fast nie. «Die meiste Zeit bin ich unterwegs. Wenn ich in der Schweiz bin, dann fast nur im Engadin.» Dort hat auch seine Karriere begonnen. Als Parkshaper hat Huber auf dem Corvatsch sein erstes Geld verdient, und sich damit sein Leben als Snowboarder ermöglicht. «Vor und nach der Arbeit konnte ich jeden Tag trainieren. Für mich was das perfekt, weil es das war, was ich wollte.»