Er fand es «ein Massaker» und holt WM-Silber

Dario Caviezel hatte es prophezeit. «Schön fahren musst du hier nicht», sagte der Churer. Das war am Donnerstag. Die Schweizer Alpin-Snowboard-Equipe war gerade erst am WM-Ort Bakuriani (Georgien) angekommen. Caviezel hatte die WM-Hauptprobe vor einem Jahr im Kopf. Zweimal stand der Bündner damals im Europacup auf dem Podest. «In der ersten, steilen Phase das Brett einfach in die Falllinie knallen lassen. Und unten das Tempo mitnehmen», so beschrieb der 27-Jährige das Rezept, dass ihn aufs WM-Podest führen sollte.