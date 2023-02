Julie Zogg: «Im Rettungsschlitten war für mich die WM eigentlich schon fertig»

Nach ihrem Sturz im Parallel-Riesenslalom schien für Alpin-Snowboarderin Julie Zogg die WM in Georgien gelaufen, denn nur schon das Laufen fiel ihr schwer. Doch weil die 30-jährige Sarganserländerin bestens von Ärzten, Physiotherapeuten und ihrem Umfeld umsorgt wurde, stand sie im zweiten WM-Rennen doch am Start – und wie. Vor ihrer Teamkollegin Ladina Jenny krönte sie sich im Parallel-Slalom zur Weltmeisterin. Im abschliessenden Rennen an der Seite des Churers Dario Caviezel gewann sie noch Bronze. Damit hätte sie selbst nach dem schweren Sturz nie gerechnet, wie sie sagt: «Dass ich am Start stehen konnte, war unglaublich für mich.»