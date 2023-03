Überraschender Rücktritt: Skicrosser Joos Berry beendet Karriere

Zwei Weltcuprennen hat Berry in seiner Karriere gewonnen, 2018 und 2019 im italienischen Innichen. Drei weitere Male stand er auf dem Podest. Oft aber stand er etwas im Schatten seiner erfolgreicheren Teamkollegen wie Alex Fiva, Ryan Regez oder Armin Niederer. Auch wegen der starken teaminternen Konkurrenz stand Berry «bloss» bei drei Grossevents am Start. An den Weltmeisterschaften 2019 und 2023 vertrat er die Schweiz, im Palmares stehen auch die Olympischen Spiele 2022 in Peking.

Ein Spätzünder

Berry war ein Spätzünder. Erst im Winter 2018/19, mit 27 Jahren, schaffte er den Durchbruch im Weltcup. Kurz zuvor war er nahe daran gewesen, «den Bettel hinzuschmeissen», wie er einst in einem Interview sagte. Die Trainer überredeten den ruhigen Zeitgenossen schliesslich zum weitermachen.

Regelmässig fährt er seither auf höchster Stufe in die Punkte. In der Gesamtwertung war Berry seit der Saison 2018/19 stets in den Top 15 klassiert.

Jetzt ist Schluss. Berry wird im Sommer zum zweiten Mal Vater. «Ich freue mich auf neue berufliche Herausforderungen und vor allem auf mehr Zeit mit meiner wachsenden Familie», schreibt Berry auf Instagram. Die Prioritäten, sie haben sich verschoben.