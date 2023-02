Talina Gantenbein vor WM: «Für die Erfahrungen gehe ich nicht mehr»

Die Botschaft ist klar. Auch wenn sie Talina Gantenbein leicht versteckt rüberbringt. «Besser als bei der letzten WM» wolle sie an den Weltmeisterschaften der Skicrosser in Georgien abschneiden. Zur Erinnerung: Im schwedischen Idre schaffte es die Engadinerin vor zwei Jahren bis ins Finale – und musste dort mit dem undankbaren 4. Platz vorliebnehmen. Also, Nachfrage: «In diesem Fall ist eine Medaille das Ziel?» Ganz kurzes Nachdenken. «Ja, das kann man auch so sagen», sagt Gantenbein mit einem Lachen. Und schiebt gleich nach: «An einer WM zählen bloss die Medaillen.